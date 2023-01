Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii din Filipine intentioneaza sa importe 22.000 de tone de ceapa pentru a asigura aprovizionarea pietei interne. Explozia preturilor la acest ingredient de gatit, care este posibil sa fi atins cel mai ridicat pret din lume, a dus inflatia la maximul ultimilor 14 ani, scrie Bloomberg.

- Porchetta este o friptura din carne de porc foarte aromata, extrem de apreciata in Italia. Reteta este cunoscuta de pe vremea romanilor. Ingrediente porchetta Piept de porc – 3 kg Ulei de masline – 30 ml. Sare – 40 g Usturoi granulat – 30 g Condimente pentru carnați – 30 g Piper fresh – 30 g Boia afumata…

- Mai sunt doua saptamani pana la Craciun, iar in multe gospodarii oamenii se pregatesc deja sa sacrifice porcii din care vor pregati bunatațile tradiționale. Insa autoritațile atrag atenția asupra riscurilor pe care și le asuma cei care consuma carne din surse neverificate.

- Scurt eseu SF… Anul 2040. Ion iese din casa… Casa este plina de instalații solare. Și pe acoperiș, și pe pereții exteriori. In curte are instalate mai mulți stalpi cu instalații eoliene. De oratanii in curte nici nu prea mai poate fi vorba. De fapt, animalele au ieșit cu totul din consumul uman. S-a…

- Carnea de vita, tot mai scumpa: Prețul pe kilogram a crescut chiar și cu 30% Carnea de vita, tot mai scumpa: Prețul pe kilogram a crescut chiar și cu 30% Carnea de vita se impuțineaza și este tot mai scumpa, spun producatorii din județul Giurgiu. S-a ajuns in aceasta situatie pentru ca in ultimii ani…

- Ingrediente: – 500 gr pulpa de porc – 2 ardei grasi (verde si rosu) – 2 cepe verzi – 3 catei de usturoi – 2 rosii mari – 2 linguri pasta de rosii – 1 lingurita tarhon maruntit – marar, patrunjel verde – sare, piper – 50 ml ulei de masline Mod de preparare: Se taie carnea cubulete (nu foarte mari),…