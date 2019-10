Stiri pe aceeasi tema

- ​Agricultura este unul dintre domeniile de afaceri pe creștere în România, spune miercuri o firma de analiza de piața. Care sunt cele mai mari afaceri agricole din România?Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Startup-ul Revolut, ale carui carduri și aplicație sunt folosite și în România, a avut în anul 2018 venituri totale de 58,2 milioane de lire sterline, cu pierderi de nete de 32,8 milioane de lire sterline, potrivit datelor comunicate miercuri de firma de tehnologie financiara (fintech),…

- Numarul de profesioniști înmatriculați în România în vara anului 2019, respectiv perioada iunie – august, a scazut cu aprox. 30,3% în raport cu numarul de profesioniști înmatriculați în aceeași perioada a anului 2017 și cu aprox. 6,2% în raport cu…

- ​Promovarea turistica pe internet este vizata în proiectul noii legi a turismului din România, facut de Guvern și aprobat tacit de Senat, recent. Un parlamentar din opoziție acuza ca proiectul va pune piedici românilor care închiriaza locuințe în regim hotelier pe platforme…

- Festivalurile gastronomice i-au încurajat pe antreprenori sa își înființeze afaceri de tip food truck, iar industria de street food din România a ajuns, în prezent, la o cifra de afaceri estimata la peste 10 milioane de euro. Prezente la toate tipurile de evenimente, aceste…

- Aproape 90% din totalul veniturilor generate de industria activitatilor de servicii in tehnologia informatiei (IT) din Romania sunt concentrate in centre din cinci judete, in timp ce restul de 37 de judete genereaza mai putin de 11% din valoarea intregului domeniu, se arata intr-un studiu de specialitate,…

- Industria IT, unul dintre pilonii principali ai economiei romanesti, are in prezent cinci centre relevante din punctul de vedere al rezultatelor financiare, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, platforma care ofera informatii actualizate in timp real despre firmele din Romania.

- ​Afacerile cu gradiniție și școli private au crescut de aproape 3 ori în ultimii 9 ani, în România, potrivit unui studiu de piața dat publicitații luni. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....