- Nu ai pofta de mancare și nu știi ce sa mai faci? Noi iți prezentam cateva ceaiuri care ar putea sa te ajute. Ce trebuie sa știi despre beneficii și contraindicații. Este important sa ceri sfatul unui medic specialist inainte de a incepe sa le consumi.

- Cand vine vorba de alergii, raspunsul la disconfort și simptomele neplacute ar putea sa se gaseasca chiar in ceașca ta de ceai. Ceaiurile, pe langa gustul lor reconfortant, aduc cu sine o serie de beneficii pentru sanatatea organismului uman, in special in gestionarea reacțiilor alergice

- Proprietațile detoxifiante ale sparangheluluiSparanghelul este bogat in aminoacizi și minerale care pot ajuta la accelerarea metabolismului alcoolului in organism. Un studiu a aratat ca extractele din sparanghel maresc nivelele de enzime necesare pentru a descompune alcoolul, potențial reducand intensitatea…

- Te confrunți cu dureri de cap și nu vrei sa apelezi la pastile? Exista un ceai care te poate scapa de aceasta problema. Are multe beneficii atunci cand vine vorba de sanatatea organismului uman. Iata tot ce trebuie sa știi.

- Curmalele sunt fructe foarte sanatoase și versatile. Cultivate in diverse țari, cum ar fi Egipt, Arabia Saudita și Iran, dar și in statele americane California și Arizona, curmalele se gasesc pe scara larga, fie proaspete, fie uscate, iar ambele variante sunt delicioase, relateaza Good Housekeeping.

- Daca te confrunți cu balonarea și nu știi ce sa mai faci pentru a scapa de aceasta senzație de disconfort, trebuie sa știi ca exista o lista de alimente care te pot scapa de aceasta problema.

- Ashwagandha este un supliment popular care ajuta la funcția creierului și poate gestiona anxietatea, dar și alte inflamații din organism. Ajuta la reducerea stresul și imbunatațește sanatatea mintala, dar mai ales scade zaharul din sange.

- Deficitul primar de coenzima Q10 este o tulburare care poate afecta multe parți ale corpului, in special creierul, mușchii și rinichii. Dupa cum sugereaza și numele, tulburarea implica o lipsa (deficiența) a unei substanțe numite coenzima Q10.