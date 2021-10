Ceaiul verde va opri cancerul mamar

Stiri pe aceeasi tema

- O data la 3 minute, la nivel global, o femeie este diagnosticata cu cancer mamar. Totodata, in lume, la fiecare 14 minute, cancerul la san ia viața a unei femei, iar anual provoaca aproximativ 77 de mii de decese.

- Klaus Iohannis, aflat zilele acestea la New York, a anuntat ca va participa, sambata, 25 septembrie la Congresul PNL in care se va alege presedintele formatiunii, noteaza Agerpres. Iohannis nu crede intr-o demitere a Guvernului și spune ca actuala criza politica va fi rezolvata dupa cele doua congrese…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a discutat cu Daniel Dines, CEO-ul UiPath, prima companie din Romania listata la bursa din New York. Muraru scrie pe Facebook ca a discutat despre „ce putem face ca interesele romanilor sa fie mai bine aparate” și și-a exprimat dorința pentru o „colaborare…

- Klaus Iohannis a plecat la Adunarea Generala a ONU, la New York, cu o aeronava inchiriata. Detalii despre aeronava ofera site-ul de specialitate BoardingPass. „Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL)…

- Ceaiul verde, neîndulcit și realizat cu frunze de cea mai buna calitate, este una dintre cele mai concentrate surse de antioxidanți. Poate fi consumat ca înlocuitor pentru cafea. În general, ceaiul verde conține o cantitate relativ mica de…

- Spre deosebire de americani, mai implicați alaturi de trupele afgane și astfel mai lipsiți de obiectivitate, francezii au putut trage o concluzie lipsita de emoție și au ințeles ca scenariul cel mai negru dupa retragerea trupelor aliate este și cel mai probabil, spun analiștii citați de Financial Times.…

- Un studiu arata ca ceaiul verde ajuta la imbunatatirea anumitor proprietati cognitive, in special a celor care tin de memorie. Specialistii din Evetia sustin ca acesta ar putea fi folosit in viitor in tratarea dementei. Voluntarii au primit o bautura pe baza de ceai verde inainte de a rezolva cateva…

- Regizor și profesor de film la Universitatea Columbia din New York, Bogdan George Apetri, recompensat cu premiul presei straine pentru lungmetrajul „Neidentificat” la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021 (TIFF), vorbește intr-un interviu pentru Libertatea despre cum arata cinematografia…