Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Marea Britanie sunt aliati statornici, iar relatia lor puternica va fi durabila, a declarat presedintele american, Joe Biden, joi, dupa ce premierul britanic, Liz Truss, si-a anuntat demisia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Germania a devenit cea mai favorabila cripto-economie din lume in al treilea trimestru al anului 2022, potrivit unui nou raport. Statele Unite ale Americii, deținatoarea a primului rang din ultimul trimestru, a coborat șase locuri pentru a se clasa pe locul șaptele in topul economiei cripto, conform…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a afirmat ca Statele Unite nu sunt interesate de ruperea completa a relațiilor diplomatice cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uraganul Orlene a scazut in intensitate luni in timp ce se indrepta spre coasta de sud-vest a Mexicului si a atins uscatul in statul Sinaloa ca uragan de categoria 1, a anuntat Centrul national pentru uragane din Statele Unite (NHC), potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- SUA au anuntat luni un nou ajutor de 457,5 de milioane de dolari pentru Ucraina destinat finantarii fortele de ordine, respectiv politia, garzile de frontiera si politistii care ancheteaza crimele de razboi, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Boala Alzheimer este tipul de demența cel mai frecvent intalnit și afecteaza in special persoanele cu varsta de peste 65 de ani. Este o afecțiune neurodegenerativa ale carei manifestari clinice apar tarziu in cursul evoluției bolii, iar severitatea leziunilor de la nivelul sistemului nervos central…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca Rusia este angajata intr-o „diplomație discreta" cu Statele Unite in ceea ce privește un potențial schimb de prizonieri care ar include-o pe vedeta de baschet Brittney Griner, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Iranul este pregatit pentru un schimb de detinuti cu Statele Unite, a anuntat miercuri Nasser Kanaani, purtator de cuvant al diplomatiei iraniene, care i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa ''actioneze in loc sa joace teatru'', transmite Reuters, potrivit Agerpres.. Fii la curent cu cele…