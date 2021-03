Ceaiul verde: Cele 10 beneficii uluitoare asupra sănătăţii tale Ceaiul verde iti poate stimula rapid starea de sanatate in cateva moduri neasteptate. Intai de toate, trebuie sa stii ca el vine recomandat de departe, cu mii de ani in urma, cand chinezii il consumau cu regularitate din pricina remediilor sale de sanatate dovedite. Proprietatile benefice ale ceaiului verde au fost dovedite stiintific in zilele noastre si asistam la o repunere in drepturi a ace Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

