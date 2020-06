Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, intre cinci pacienti cu COVID-19 au murit, in trei judete. Bilantul epidemiei de coronavirus ajunge in Romania la 1188 de decese.Deces 1189 Femeie, 36 ani, județ…

- Ideale pentru sanatatea tractului urinar Ceaiul de urzica poate ajuta la eliminarea bacteriilor daunatoare din tractul urinar, aspect benefic in cazul persoanelor care sufera de afectiuni urinare precum hiperplazie prostatica benigna, care cauzeaza dureri sau alte probleme in timpul urinarii. Potrivit…

- Apa cu lamiie este o bautura extrem de benefica, insa daca ii adaugi turmeric vei obține o bautura miraculoasa. - S-a descoperit ca turmericul poate ajuta in tratamentul a peste 160 de probleme de sanatate. - Are proprietați anti-inflamatorii și antiseptice, este un antioxidant bun și lupta cu radicalii…

- Pune 30 de grame de flori și frunze de soc la macerat intr-un litru de vin alb sau in timp ce fierbi vinul roșu. Strecoara amestecul de resturile de frunze și petale de soc și pune licoarea in frigider. Se pot bea și doua cești pe zi, asta daca ai rinichii bolnavi. Bautura este recomandata pentru persoanele…

- Bautura care te ajuta sa slabești 7 kilograme in 7 zile. Rețeta de care sigur nu știai Daca vrei sa scapi rapid de kilogramele in plus, consuma aceasta bautura delicioasa pe care o poti face din ingrediente pe care le ai deja in casa. Ingrediente: 1 litru de apa 1 lingurita de miere 2 linguri de scortisoara…

- Bautura aceasta ar trebui sa devina un ritual matinal, cum e cafeaua. Beneficiile sale pentru sanatate sunt nenumarate. Iata de ce este minunat sa bei bautura aceasta cel puțin o data pe zi. In primul rand, beți apa cu lamaie pentru efectul sau depurativ. Consumata dimineața, bautura apa cu lamaie…

- BCE ofera bancilor peste 100 mld. euro, cu dobanda de minus 0,5%, pentru a ajuta companiile sa faca fata crizei coronavirusului Bancile au luat 109,1 miliarde de euro de la Banca Centrala Europeana (BCE) cu ocazia primei oferte de credite cu dobanzi reduse lansata de BCE pentru a ajuta companiile sa…

- In perioada 12 - 16 martie a.c., la solicitarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta adresata Ministerului Apararii Nationale, specialistii Laboratorului infectii respiratorii virale din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", au efectuat teste…