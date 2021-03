Ceaiul parfumat este un adevarat deliciu pentru mulți oameni. Aproximativ opt miliarde de cesti se beau in fiecare zi in intreaga lume, devenind, in afara de apa, cea mai consumata bautura din lume. In multe culturi, consumul de ceai este asociat cu ceremonii bine stabilite. Pe cat de diferite apar acestea in țari precum Japonia, Africa de Sud, China, Austria sau Anglia, toate au in comun momentele de: agreement, relaxare și placere. Descopera diferite tipuri de ceai și beneficiile acestora: Daca te-ai intrebat vreodata ce este aceasta bautura și de unde provine, atunci afla ca ”ceaiul adevarat”…