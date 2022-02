Scortisoara este un condiment extrem de popular, originar din Sri Lanka si sudul Indiei. Ea contine diverse componente active, precum uleiurile esentiale, taninele si carbohidratii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Scortisoara are efecte anticancerigene, scazand cantitatea de sange care ajunge la tumori, astfel ca celulele bolnave mor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte Speciale pentru Revelion in Tara si in Strainatate! Profit a acum:…