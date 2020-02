Inca nu am scapat de sezonul virozelor, mai ales ca numarul imbolnavirilor de gripa a crescut alarmant in ultima perioada. Primul sfat este un consult in cabinetul medicului de familie si un tratament specializat, insa metodele naturiste pot fi si ele utilizate cu succes in cazul tusei si a durerilor in gat. Ceaiul de ceapa este un exemplu in acest sens.