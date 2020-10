Ceaiul care toată lumea trebuie să îl bea pe timp de arșiță Mentinerea nivelului de hidratare este esentiala in zilele de canicula, mai ales in cazul copiilor si al virstnicilor - cei din urma isi pierd capacitatea de a simti daca le este sau nu sete. Cind temperaturile sint foarte mari, sistemul de termoreglare al corpului se pune in miscare pentru a elimina surplusul de caldura. Canicula poate provoaca o disfunctie a sistemului nervos central, care se ma Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

