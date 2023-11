Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul este o bautura cu numeroase efecte benefice asupra organismului uman, pe care specialiștii ne sfatuiesc sa o includem in meniul nostru de zi cu zi. Este deja cunoscut faptul ca unele persoane prefera ceaiul in locul cafelei. Recent, un cunoscut profesor de chimie a facut mai multe recomandari…

- Disconfortul gastric poate fi o experiența neplacuta și deranjanta pentru mulți dintre noi. Cu toate acestea, exista o serie de soluții naturale și eficiente pentru ameliorarea durerii de stomac, iar ceaiurile reprezinta una dintre cele mai populare și accesibile opțiuni. Descopera puterea vindecatoare…

- O durere in gat este adesea primul semn al unei raceli. Cu toate acestea, un astfel de disconfort provocat de o raceala se amelioreaza adesea sau dispare dupa prima sau a doua zi. Iata ce sfaturi a oferit Lidia Fecioru. Exista un amestec din doua ingrediente care te va ajuta sa scapi de durere in gat.

- Sunt plante medicinale și produse naturale, cum sunt uleiurile esențiale și tincturile, care pot inlocui paracetamolul cu rezultate bune contra anumitor dureri. Aceste remedii naturale au proprietatea de a calma dureri articulare, musculare, menstruale și digestive, inclusiv dureri de cap și in gat.…

- Leacuri din batrani pentru migrene. Multe persoane folosesc leacuri batranești pentru migrene. In cazul in care durerile de cap nu sunt cauzate de probleme grave de sanatate și se manifesta pe perioade scurte de timp putem recurge la cateva remedii naturiste pentru a trata aceasta problema, scrie bzi.ro.…

- Ceaiul de merișoare este o soluție foarte buna daca vrei o bautura racoritoare. Dar dincolo de asta, are efecte grozave pentru sanatate. Specialiștii il recomanda pentru consum zilnic, tocmai pentru aceste beneficii.

- Patru frați spalați de mama cu insecticid pentru oi pentru a-i scapa de paduchi: Copiii sunt in stare grava intr-un spital din CapitalaCei 4 frați din Țandarei care au ajuns in stare grava la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala dupa o intoxicație cu insecticid au inceput sa iși revina. Starea…

- Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) afirma, joi, ca a fost intrebat de foarte multi oameni in aceste zile daca Legea Anastasia este in vigoare. El precizeaza ca autorul tragediei de la 2 Mai nu va scapa de inchisoare dupa ce va fi condamnat definitiv, pentru ca legea Anastasia a fost publicata in Monitorul…