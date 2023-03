Stiri pe aceeasi tema

- In lumea smartphone-urilor, anul incepe oficial cam odata cu lansarea noii serii Galaxy S de la Samsung , producatorul sud-coreean facand un obicei din acapararea inceputului de an in materie de telefoane, cu dispozitivele sale din gama flagship. Anul acesta avem parte de Galaxy S23, o serie care vine…

- Mulți oameni adora sa consume ceai indiferent de anotimp. Cu toate astea, exista cateva persoane care nu știu diferențele dintre plate. Este important de știut ca ceaiul verde, ceaiul negru și ceaiul alb provin din planta care se numește Camellia sinensis care este clasificata in trei soiuri mari, in…

- Ceaiul este o bautura populara in toata lumea. Pe langa faptul ca are un gust și o aroma delicioase, acesta are și un efect pozitiv asupra sanatații noastre, contribuind inclusiv la reducerea riscului dezvoltarii anumitor afecțiuni.[1] Un alt beneficiu asociat cu consumul anumitor tipuri de ceai este…

- Hidroelectrica vrea sa construiasca doua parcuri fotovoltaice și doua fabrici de hidrogen verde pe Olt și Dunare, pentru care a lansat licitații pentru studiu de fezabilitate și caiete de sarcini in valoare totala de aproape 20 milioane lei, relateaza economedia.ro . Compania energetica de stat Hidroelectrica,…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatie, entru prima data structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante, relateaza Agerpres.Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 - 26 februarie…

- Agentia pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadreare in urma solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de catre Casa Pepe SRL, la Mamaia Sat. APM a decis ca nu trebuie efectuat impactul asupra mediului in cadrul proiectului imobiliar.…

- Comentariile Observatiile Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 17.12.2022 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Io Star Development Sun SRL. Mediul…