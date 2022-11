Ceai de urzici – Beneficii si indicații Ceaiul de urzica este folosit atat pentru uz intern cat si extern (pentru comprese cu ceai). Reglarea tensiunii arteriale si a nivelului de sange din organism reprezinta unul din beneficiile consumului de ceai de urzica, datorita continutului mare de fier al plantei, ceaiul de urzica poate prevenii unele afectiuni ale inimii, precum si diabetul sau anemia. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Un alt benefiuciu este… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

