■ fotbalistii pietreni au invins pe Somuz Falticeni, scor 3-0 ■ CSM Ceahlaul a urcat pe locul III in clasament, fiind la doua puncte de primele pozitii din ierarhie ■ „Este un joc in care intilnim o echipa solida, o echipa in forma. Am reusit sa trecem peste dezamagirea pricinuita de infringerea de la Radauti […]