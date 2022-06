Ceadîr-Lunga: 64 de ani cu statut de oraș Al doilea oraș ca marime al Gagauziei iși sarbatorește ziua de naștere. Ceadir-Lunga implinește astazi 64 de ani. La 9 iunie 1958, cele doua sate Ceadir-Lunga și Trișpoli au fost comasate și transformate intr-un oraș de subordonare regionala. De-a lungul anilor, orașul s-a schimbat, infrastructura a fost dezvoltata și continua sa se dezvolte. In urma cu cinci ani, Ceadir-Lunga a obținut statutu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Comrat a anulat astazi, 5 mai legea Adunarii Populare a Gagauziei prin care se permitea utilizarea panglicii Sf. Gheorghe pe teritoriul Gagauziei. Decizia poate fi atacata in instanța suprema in termen de 15 zile.

- Curtea de Apel Comrat a anulat hotarirea Adunarii Populare a Gagauziei prin care s-a permis utilizarea panglicii Sf. Gheorghe pe teritoriul autonomiei. Decizia vine la scurt timp dupa ce Guvernul a anunțat ca va ataca in instanța decizia aleșilor locali, transmite Noi.md cu referire la agora.md. {{613793}}Hotarirea…

- Decizia Adunarii Populare a Gagauziei prin care se permite purtarea și pastrarea bandei bicolore negru-portocaliu pe teritoriul Gagauziei (raspandirea careia a fost interzisa anterior de catre Parlamentul Republicii Moldova, in contextul folosirii ei in razboiul din Ucraina) conține toate aparențele…

- In Parcul central din Comrat au inflorit copacii de sakura. In fiecare an acest eveniment are loc la sfirșitul lunii aprilie sau la inceputul lunii mai. Astfel, locuitorii orașului au acum ocazia sa faca selfie-uri unice pe fundalul copacilor exotici și sa obțina emoții pozitive, informeaza Noi.,d.…

- Locuri istorice, peisaje naturale, tradiții autentice și cultura gastronomica au fost conectate in patru trasee turistice din sudul Moldovei, cu o distanța totala de peste 170 de kilometri. Primii 16 sportivi amatori, pasionați de alergare și ciclism, le-au testat. E vorba de traseele Comrat – Ceadir…

- In sudul Moldovei a avut loc ceremonia de premiere a celor mai buni sportivi din Autonomia Gagauza in urma rezultatelor anului 2021. In anul precedent, sportivii Gagauziei au obținut 144 de medalii la competițiile internaționale și naționale, dintre care 39 de aur, 40 de argint și 65 de bronz. Un mare…

- Un tanar de 19 ani a luat pe capota un polițist, dupa ce ultimul l-a oprit pe traseu. Incidentul a avut loc ieri pe o strada din orașul Comrat. Mașina oprita avea numerele de inmatriculare in Marea Britanie și geamurile portierelor din fața umbrite. Tanarul, locuitor al raionului Ceadir-Lunga, care…

- Șeful de la SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, va fi amendat de catre Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) pentru ca a deținut ilegal doua funcții în același timp, inclusiv una publica, lucru interzis de legislație. Mai exact, Ceban a deținut, în perioada octombrie…