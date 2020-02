Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul in care se cere rejudecarea dosarului Beirut Cauza va fi inaintata presedintelui sectiei penale, in vederea desemnarii unui judecator ce urmeaza a participa la judecarea cauzei in complet de divergenta. Noul termen a fost stabilit…

- In urma celor trei percheziții desfașurate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia la persoane banuite de proxenetism au fost ridicate telefoane, cartele telefonice și documente despre care exista suspiciunea ca ar fi fost folosite in activitatea infracționala. Trei…

- Verdictul Curții de Justiție a UE in cazul Airbnb. Ce se intampla cu platforma de inchirieri in țarile UE Platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic Airbnb a obtinut joi o victorie importanta in fata hotelierilor francezi la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). CJUE a decis că…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va sesiza Curtea Constituționala reclamand un conflict juridic intre Parlament și Guvern, dupa ce Cabinetul Orban iși va angaja raspunderea pe legea bugetului pentru anul viitor. Marcel Ciolacu va face sesizarea la Curtea Constituționala in calitatea…

- O noua asociație ar putea fi inființata la nivelul Vaii Jiului pentru gestionarea maidanezilor. Municipalitatea de la Petroșani s-a retras din asociația care la nivel județean se ocupa de capturarea cainilor maidanezi. “Am avut o intalnire cu ceilalți primari din Valea Jiului și vrem sa punem…

- „Ma bucur ca am putut participa la Cupa <<Laura Rus>> la fotbal și sa a fost o onoare sa evoluez in meciul demonstrativ impotriva fetelor. Cred ca am reușit sa facem o atmosfera placuta pentru publicul prezent in Sala Polivalenta. Ne pare rau ca n-a fost sala plina și din aceasta…

- Toate cele patru echipe de la CSM Ploiesti care au avut meciuri programate in campionatele de handbal la juniori, in ultima saptamana, au reusit sa castige clar confruntarile respective. Seria a fost deschisa de junioarele II, care au incheiat partidele oficiale din 2019 cu jocul sustinut, in Sala „Olimpia”,…

- Dupa difuzarea sezonului 8 din „Game of thrones", aproape doua milioane de persoane s-au declarat nemulțumite de felul in care a fost conceput sfarșitul indragitului serial și au semnat o petiție prin care cereau refacerea ultimelor episoade. Un mesaj misterios semnat de producatorii serialului pare…