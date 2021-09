Stiri pe aceeasi tema

- O constructie preistorica bine conservata, veche de aproximativ 6500 de ani, ce apartine culturii Precucuteni, a fost descoperita la Topolita, in judetul Neamt, de o echipa de arheologi condusa de cercetatorul Vasile Diaconu. Sursa foto: Vasile Diaconu Arheologii Muzeului de Istorie si Etnografie…

- Cabana Postavarul a fost prima cladire din statiunea Poiana Brasov. Infloritoare in perioada interbelica, cabana a avut o decadere in timpul comunismului. Acum, turistii vin din nou, cu mare drag, sa petreaca aici clipe de neuitat

- Alexandra Stan, cununie civila in costum popular Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista este mai fericita ca niciodata in brațele barbatului pe care l-a ales drept soț. Nimeni nu știa despre existența acestuia in viața Alexandrei, astfel ca surpriza a fost cu atat mai mare. Nunta a avut…

