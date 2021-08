Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Muzeului Judetean Buzau ii invita pe toti cei pasionati de istorie pe santierul arheologic Pietroasa Mica – Gruiu Darii, cu ocazia Zilei Portilor Deschise. Evenimentul va avea loc vineri, 6 august, de la ora 10.00.

- A trecut peste o epidemie de ciuma, peste invazii inamice și peste incendii devastatoare, insa acum este un sat imbatranit cu o medie de varsta de peste 60 de ani. Este vorba despre Cobor, cea mai veche localitate din județul Brașov. Pentru ca satul sa nu piara și tinerii sa se mute aici, Asociația…

- Biserica Șovagailor este situata in apropierea Salinei Turda, fiind ridicata pe terenul ocnelor de sare. I se mai spune și Biserica Taietorilor de Sare, pentru ca denumirea ei vine din limba... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația ADI Ecolect, care gestioneaza managementul deșeurilor la nivelul județului Mureș, a lansat un concurs inedit prin care iși propune sa reduca volumul deșeurilor biodegradabile din areal. Astfel, toți mureșenii sunt invitați sa composteze resturi biodegradabile cum ar fi cele alimentare, pentru…

- Mediu metrajul ”Amprenta Sunetului” este o invitație la descoperire, empatie și cunoaștere – o productie ce reflecta chintesența unui proiect dedicat adolescenților și preadolescenților hipoacuzici (purtatori de implant cohlear/proteze auditive) din Romania. Construcția proiectului are un puternic caracter…

- Tarom informeaza ca in ultimele zile s-au modificat conditiile de calatorie in anumite tari in care compania opereaza zboruri, transmite Antena 3. Astfel, pentru calatoriile in Israel: pasagerii (indiferent de varsta) care au stat mai mult de 72 de ore pe un teritoriu din afara Israelului trebuie sa…

- Asociația HAERO inființata cu scopul de a ajuta pacienții cu Angioedem Ereditar va lumina cladirea Universitații de Medicina, Farmacie și Tehnologie (UMFST) "Emil Palade"din Targu Mureș in culoarea mov. Prin acest gest membrii Asociației doresc sa conștientizeze populația de existența unei boli rare,…

- Plajele amenajate din Grecia se redeschid sambata, au anuntat oficiali din domeniul sanatatii, cu o saptamana inainte de deschiderea sezonului turistic, pe 15 mai, scrie Agerpres, preluand AFP. In continuare relaxarii restricțiiilor din Grecia, muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in…