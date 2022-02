Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut o discutie lunga, de doua-trei ore, cu Asociatia Municipiilor, Asociatia Oraselor si Asociatia Comunelor, unde cei de la masa au sustinut clar o descurajare a inmatricularii masinilor second hand in Romania si au spus clar: taxare! Exista la nivelul autoritatilor locale o presiune uriasa la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, pe langa numarul mare de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 in al cincilea val al pandemiei, problema este legata de faptul ca personalul medical incepe sa se imbolnaveasca. "Problema a doua a acestui val este…

- Avocatul lui Marius Balo, profesorul roman inchis in China, susține ca acesta nu a fost adus in țara din cauza „nepasarii autoritaților romane”. Reacția vine in contextul in care Ministerul Justiției pusese situația pe seama restricțiilor anti-pandemie de pe teritoriul chinez, o afirmație respinsa…

- In sezonul geros, șoferii responsabili se pregatesc temeinic pentru a circula, in siguranța, pe strazile din Romania. Pe langa dezghețarea parbrizului, revizia tehnica la mașina și schimbarea cauciucurilor, conducatorii auto se preocupa de dezapezirea autoturismelor personale. In ultima privința, se…

- Romania va ajunge in scenariul apocaliptic in care va trebui sa stingem lumina, daca nu construim urgent noi centrale de producere a electricitatii din surse nepoluante, a afirmat, joi, Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica. El a fost audiat in comisia de ancheta parlamentara privind…

- Federația Sindicala a Educației și Științei cere Guvernului și Parlamentului „sa identifice resursele financiare necesare pentru onorarea angajamentelor sale referitor la acordarea premiului anual pentru cei peste 150 de mii de salariații din sectorul bugetar”. Reacția vine dupa ce in ședința matinala…

- Eliminarea taxelor de trecere la podurile de peste Dunare, coroborat cu lipsa de finanțare pentru infrastructura rutiera, va afecta grav starea drumurilor din țara. Multe șosele vor ramane nereparate și neintreținute, iar banii nu vor fi suficienți pentru acoperirea gropilor. Lipsa finanțarii pentru…

- Blocul Național Sindical (BNS) avertizeaza ca angajații risca sa ramana fara salarii daca rectificarea bugetara nu se face mai repede. Mai mult decat atat, Romania risca sa piarda 50 de miliarde de euro din fonduri nerambursabile.