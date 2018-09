Cea mai veche berărie din lume a fost descoperită n Israel Arheologii au descoperit un loc despre care cred ca este cel mai vechi loc de producție de alcool din lume, precizeaza un studiu publicat ieri. In studiu este menționat și ca bautura era asemanatoare berii din zilele noastre și ca este posibil ca aceasta sa fi fost servita la ceremonii in urma cu 13 000 de ani, scriu cei de la France24. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

