Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei spaniole va incetini probabil gradual in perioada 2019-2022, pe fondul reducerii investitiilor si a consumului privat, a previzionat Banca Centrala a Spaniei, transmite Reuters potrivit Agerpres. In prognoza pentru perioada 2019 - 2022, publicata luni de Banca Spaniei, se arata…

- Echipa naționala de handbal a României a câștigat în ultimele secunde partida cu Ungaria, 28-27, și s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia. Cristina Neagu a adus victoria selecționatei "tricolorelor", dupa ce a marcat de la 7 metri…

- Statele din Europa Centrala care nu respecta statul de drept vor ramâne în urma în cursa pentru atragerea de investitori straini, riscând afectarea cresterii economice, avertizeaza economistul sef al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Beata Javorcik, care…

- Echipa feminina de handbal a Romaniei sustine, astazi, de la ora 12:00, meciul decisiv pentru calificarea din grupa C a Campionatului Mondial de handbal din Japonia, contra echipei Ungariei. Reamintim, Spania si Muntenegru sunt calificate in grupele principale, iar meciul care va avea loc la Yatsushiro…

- Doua meciuri de totul sau nimic in ultima etapa, in grupele B și C in care s-au jucat deja cate patru dispute: Franța - Danemarca și Romania - Ungaria. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Dan Udrea și Cristi Preda…

- Unul dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Paks - Ungaria - a fost inchis joi dimineata, cand a pornit un mecanism automat de aparare, se arata intr-un comunicat al unitatii, transmite Reuters, citeaza Agerpres. Incidentul, care este cercetat de experti, nu are implicatii…

- Comisia Europeana a demarat luni o investigatie amanuntita pentru a vedea daca planurile Ungariei de a acorda ajutoare de stat in valoare de 108 milioane de euro grupului sud-coreean Samsung SDI, astfel incat acesta sa investeasca in extinderea productiei de celule pentru baterii electrice la uzina…