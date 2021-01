In fiecare seara, dupa ce Helga Weyhe isi inchidea libraria din orasul Salzwedel, Germania, facea naveta obisnuita, catre apartamentul situat la etaj. Un drum pe care l-a parcurs inca din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, la fel cum facusera inainte tatal si bunicul sau. Recent, vanzatoarea de carti a inchis pentru ultima oara libraria si a murit, la 98 de ani, relateaza The New York Times. Buchhandlung Weyhe este una dintre cele mai vechi librarii din Germania. A fost fondata in 1840, inainte ca Germania sa fie o tara. Bunicul Helgai Weyhe, Heinrich Weyhe, a cumparat-o 31 de ani mai tarziu.…