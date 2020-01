Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai varstnica persoana din lume, japoneza Kane Tanaka, a implinit 117 ani si si-a sarbatorit duminica ziua de nastere intr-un centru pentru persoane varstnice din Fukuoka, in sudul Japoniei, relateaza Reuters. Tanaka a fost sarbatorita de membrii personalului si de prietenii ei de…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, în cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat în anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters. Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia în…

- Fostul prim-ministru nipon Yasuhiro Nakasone, considerat unul dintre liderii politici cei mai influenti din Japonia de dupa razboi, cunoscut in special pentru ca a intarit alianta de securitate cu Statele Unite, dar si pentru prietenia cu fostul presedinte american Ronald Reagan, a decedat vineri la…

- Yasuhiro Nakasone, ocupand funcția de premier al Japoniei in perioada 1982-1987, consacrat pentru apropierea fața fostul președinte american Ronal Reagan și pentru reformele pe care le-a implementat in țara, a murit la varsta de 101 ani, anunța postul local de televiziune NHK, citat de Reuters, scrie…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Patru persoane au murit și alte 17 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele decenii, paralizând Tokyo, provocând revarsarea râurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de a se îndrepta spre coasta de nord-est…