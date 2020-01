Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit in Fiji si o alta este data disparuta in urma ciclonului tropical Sarai care s-a abatut asupra acestui arhipelag din Pacificul de Sud, unde a adus vanturi puternice si precipitatii abundente, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit Agerpres. Oficiul…

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- O sonda spatiala japoneza se pregateste sa revina in proximitatea Terrei dupa o misiune desfasurata pe un asteroid aflat la o distanta de 250 de milioane de kilometri in raport cu planeta noastra, ce a constat in recoltarea unor esantioane de materie aflate sub crusta acelui corp ceresc, care ar…

- Cantareata pop columbiana Shakira doreste ca show-ul pe care il va sustine in pauza galei Super Bowl 2020 sa reprezinte o celebrare a culturii latino si a zilei sale de nastere, informeaza Reuters. Artista sud-americana, recompensata cu trei premii Grammy, va sustine acel concert in pauza finalei campionatului…

- Anuntul vine la doar cateva saptamani dupa ce seful subsidiarei Nissan din China, Makoto Uchida, a fost numit director general al grupului nipon. Dupa dramatica arestare in 2018 a fostului presedinte Carlos Ghosn, Nissan s-a confruntat cu scandaluri, cu scaderea profiturilor si cu tensiuni…

- O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP. O femeie din 40 de ani a fost transportata…

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei, unde s-au inregistrat ploi de o intensitate fara precedent si inundatii catastrofale, relateaza AFP, citand presa japoneza, potrivit news.ro.Peste 100.000 de salvatori depun eforturi…

- Reprezentativa Irlandei s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de rugby, impunandu-se cu scorul de 47-5, la Fukuoka, in fata selectionatei din Samoa, in grupa A a competitiei, potrivit news.ro.In ultimul meci din grupa se intalnesc, duminica, la Yokohama, echipele…