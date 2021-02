Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai varstnica persoana din Europa, calugarita franceza Sora Andre, s-a vindecat de COVID-19 si va sarbatori saptamana aceasta implinirea a 117 ani. Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre cand s-a alaturat unui ordin caritabil catolic in 1944, a fost testata pozitiv la coronavirus in caminul…

- O italianca in varsta de 108 ani, testata pozitiv la coronavirus in luna mai, a devenit una din cele mai varstnice persoane din lume vaccinate impotriva COVID-19, a anuntat luni caminul in care locuieste, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fatima Negrini, care va implini 109 ani pe 3 iunie,…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Aeroportul Fiumicino din Roma a anuntat joi va gestiona curse catre SUA cu pasageri testati pentru noul coronavirus, operate de Delta Air Lines si Alitalia, adaugand ca va fi primul aeroport din Europa care va oferi acest serviciu pe zboruri transatlantice, transmite Reuters. Incepand din…

- Golgheterul egiptean Mohamed Salah, care a ratat meciul pe care echipa sa, FC Liverpool, l-a castigat duminica pe teren propriu in fata lui Leicester City (3-0), dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a fost autorizat sa revina la antrenamentele "cormoranilor" in urma unui nou test care s-a dovedit…

- Directorul regional al OMS, Dr. Hans Kluge, a declarat joi ca cele 53 de tari care alcatuiesc regiunea europeana a OMS au inregistrat peste 15,7 milioane de cazuri de Covid-19 - inclusiv 4 milioane doar in aceasta luna - si aproape 355.000 de decese.

- „Europa reprezinta 28- din cazurile globale si 26- din decese cumulative in regiune", a spus el. „Saptamana trecuta, Europa a inregistrat peste 29.000 de noi decese Covid-19. Aceasta inseamna ca o persoana care moare la fiecare 17 secunde." In ultima saptamana, decesele au crescut cu 18-, a spus el.…