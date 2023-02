Stiri pe aceeasi tema

- Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania: o tanara de 25 de ani si de o femeie de 50 de ani, ambele din Bucuresti, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania. Este vorba de o tanara de 25 de ani și de o femeie de 50 de ani, ambele din București, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Nadia Comaneci a gasit primele cadouri de Craciun sub bradul impodobit la Casa Olimpica de la București. Moșul nu a uitat-o pe cea care conduce in topul romanilor premiați la Jocurile Olimpice. Are cinci medalii de aur, trei de argint și una de bronz.

- Corrado Puliatti este un compozitor sicilian care acum locuiește permanent in București unde colaboreaza cu diverși artiști. in cariera sa muzicala de aproximativ 20 de ani a obținut patru discuri de aur și unul de platina. In prezent este angajat in producție de discuri impreuna cu colegul muzician…

- „Preturile au crescut peste tot in Uniunea Europeana si la noi au crescut, este o realitate, dar nu este in Romania cea mai scumpa hrana din Uniunea Europeana. Daca nu credeti, sa imi dati posibilitatea sa va arat preturile din tarile unde eu am fost si pe care le-am fotografiat ca sa fac o comparatie",…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit luni, 21 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom, condusa de directorul general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, Alfred Stern. Subiectele abordate de catre conducerea companiei au vizat…

- Președintele Klaus Iohannis primește luni la Palatul Cotroceni o delegație a OMV Petrom, condusa de Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. OMV Petrom este cea mai mare companie petroliera…

- „West Side Christmas Market”, parcul de Craciun organizat de Untold Universe, se deschide pe 25 noiembrie in București. Principalele atracții: cea mai mare perdea de lumini decorativa din Romania și un concept creativ original.