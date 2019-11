Stiri pe aceeasi tema

- Gem de gutui sau marmelada dulce și aromata pe care bunicile noastre obișnuiau sa il pregateasca inca de la inceputul toamnei. Este sezonul gutuilor, așa ca mai jos iți spunem cum sa faci gem de gutui dupa rețeta bunicii. Simplu, dar gustos și ideal de consumat impreuna cu un desert ori cu o friptura.…

- Marcel Popescu (70 de ani), președintele Craiovei, a declarat astazi ca arena „Ion Oblemenco” va beneficia de un gazon mixt nou in perioada urmatoare. „Va fi un gazon mixt. O sa inceapa lucrarile, am vorbit deja cu primarul. O sa fie un gazon care o sa atraga echipele naționale și o sa permita Universitații…

- A inceput sezonul gutuilor și odata cu ele, gospodinele incep sa pregateasca cele mai bune rețete de dulceața de gutui. Aromate și extrem de gustoase, gutuile pot fi pregatite intr-o mulțime de feluri. Mai jos iți spunem cele mai ușoare rețete pentru cea mai buna dulceața de gutui. Rețete pentru dulceața…

- Activitatea seismica s-a intesificat in ultima perioada in Romania, astfel ca multe persoane se intreba daca un cutremur mare va lovi tara in timp scurt. Gheorghe Marmureanu a ținut sa faca lumina in acest caz, pentru a liniști populația. Pe baza de date statistice, seismologul sustine ca nu ne putem…

- Ingrediente necesare pentru albirea dintilor: O lingura de bicarbonat de sodiu Suc de lamaie sau apa O periuța de dinți Cum se face: Citeste si Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii. Legatura dintre vis si moarte Se amesteca cateva lingurițe de bicarbonat…

- Marele scriitor Mario Vargas Llosa a fost prezent la inaugurarea Festivalului Hispano-American al Scriitorilor, unde a tras un semnal împotriva demagogiei si nationalismului. "Literatura, cel mai bun antidot împotriva barbariei".

- Povestea televizata a unei familii de pastori romani, care isi duce traiul aproape de granita Romaniei cu Ucraina, denumita "Intre lumi", realizata de Maria Cinar Jiga de la TVR Cluj, este castigatoarea Marelui premiu al celei de-a XVI-a editii a Festivalului International al Televiziunilor si Producatorilor…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat dupa meciul cu Vitoria Guimaraes, 0-0, ca Bogdan Argeș Vintila (47 de ani) va fi noul antrenor al echipei. Acesta va fi prezentat vineri, la 10:15, in cadrul unei conferințe de presa. „Maine, la 10:15, veți vedea noul antrenor. Nu mai e secret, Bogdan…