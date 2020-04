Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul a fost postat pe Facebook de catre Cristina Hrustovici, medic primar in chirurgie pediatrica la Spitalul Județean Suceava. Medicul acuza autoritațile ca au cedat in fața insistențelor BOR, iar polițiștii in loc sa se ocupe de restricționarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc. …

- Mai multe biserici din doua localitați din Danemarca i-au invitat pe credinciosi la slujba de Paște, in parcarea de pe aeroportul Aalborg.Preotii din Danemarca au gasit o metoda alternativa pentru a oficia slujba de Paste si, printr-un eveniment organizat pe Facebook, i-au chemat ieri pe credinciosi…

- Un barbat din orașul Borșa, județul Maramureș, s-a ales cu dosar penal, dupa ce i-a indemnat pe oameni, pe Facebook, sa mearga la biserica de Inviere.Deși autoritațile au anunțat ca, anul acesta, slujbele de Inviere vor avea loc la biserica fara enoriași, un barbat din Maramureș a incurajat creștinii…

- Urmariti Liturghia din Noaptea de Inviere de la catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi: Sfanta Liturghie din Noaptea de Inviere a inceput la ora 21.00. Pentru a veni in intampinarea credinciosilor, avand in vedere ca ei nu pot merge la slujba, Liturghia din Noaptea de Inviere din catedrala…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a publicat un video pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei, prin care a rugat autoritatiilor sa permita prezenta enoriasilor la slujba de Inviere, in ajunul Pastelui. De altfel, in cursul zilei de 3 aprilie, ministrul sanatatii, Nelu Tataru a fost intrebat de catre…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca daca situatia provocata de Covid-19 se va inrautati, slujba de Paste va putea fi urmarita doar la Trinitas TV, la radio sau pe paginile de Facebook ale unor parohii.„Pastele este pe 19 aprilie. Vom avea timp…

- In imaginile postate pe Facebook apar mai multi cetateni din comuna galateana Munteni care participa la o intalnire religioasa, incalcand prevederile Ordonantei Militare privind organizarea de adunari publice in timpul starii de urgenta provocata de epidemia de COVID-19. Totul se desfasoara intr-o cladire,…

- Zeci de persoane au participat la o slujba religioasa organizata duminica, in caminul cultural din comuna Munteni, județul Galați. Dupa ce intrunirea religioasa a aparut pe Facebook, polițiștii s-au autosesizat și i-au amendat pe organizator și pe cel care a realizat fotografiile, relateaza Mediafax.…