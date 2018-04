Stiri pe aceeasi tema

- Statuia celui de-al 33-lea presedinte american, Harry Truman, din Atena a fost tinta unui atac al unui grup de tineri manifestanti, apropiat de partidul comunist grec KKE, care a protestat impotriva recentelor lovituri occidentale impotriva Siriei, potrivit politiei, informeaza France Presse si Reuters.…

- Unul dintre filmuletele care atrag o multime de vizualizare, pe internet, este cel in care un barbat incearca sa hartuiasca o femeie, in lift. Aparent neajutorata, femeia il pune la pamant din 3 lovituri.

- Ofiterii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonareaunui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au facut doua perchezitii domiciliare la doi suspecti cercetati pentru trafic de influenta, respectiv complicitate la trafic de influenta.

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Un tanar a fost batut in fata unei scoli din Dej. Agrsorii au ajuns pe mana politiei Doi tineri din Dej (de 17, respectiv 20 de ani) sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice. Tânarul de 20 ani, a fost prezentat…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 28 ianuarie Duminica, 28 ianuarie au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei. Numerele extrase…

- Sistemul imunitar raspunde dietei fast-food in acelasi mod in care raspunde unei infectii bacteriene, conform unui studiu realizat pe soareci, al cercetatorilor de la Universitatea Bonn (Germania).