Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist in Franța. Mai multe persoane au murit in urma atacului. Franta a ridicat nivelul alertei de securitate pentru intreg teritoriul Un barbat inarmat cu un cuțit a decapitat o femeie in interiorul bisericii Notre Dame din Nisa și a omorat alte doua. Mai multe persoane au fost ranite. Atacatorul,…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a decapitat o femeie in interiorul bisericii Notre Dame din Nisa și a omorat alte doua. Mai multe persoane au fost ranite. Atacatorul, care a strigat de mai multe ori „Allah Akbar”, a fost reținut de poliție. UPDATE 15:15 – Franta a ridicat nivelul alertei de securitate…

- Incepand de sambata, Guvernul a impus in regiunea Paris si in alte opt zone metropolitane restrictii privind circulatia pe timp de noapte, incepand de la ora 9 seara, pana la sase dimineata, pe durata a patru saptamani. Numarul de cazuri anuntate sambata este unul record, potrivit The Guardian.…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard,…

- Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard,…

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…

- Guvernul de la Paris a avertizat, vineri, cu masuri simetrice dupa ce Marea Britanie a luat decizia plasarii in carantina a persoanelor care vin din Franta, informeaza cotidianul The Guardian, preluat de Agerpres.