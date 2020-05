Cea mai tânără victimă a coronavirozei din România – 20 de ani Tanara a fost preluata și internata in spitalul din Barlad pe 9 aprilie. O zi mai tarziu i s-a facut testul, fiind confirmata pozitiv pe 11 aprilie. Peste cinci zile a fost transferata in Clinica Boli Infecțioase Iași și a decedat pe 30 aprilie. Pana in prezent, in Romania, au fost raportate 744 de decese din cauza coronavirusului și 12.567 de cazuri de COVID-19, conform ultimelor raportari transmise de grupul de comunicare strategica. Totodata, de la debutul epidemiei, s-au vindecat 4.328 de pacienți. La ATI, in acest moment, sunt internați 249 de pacienți. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

