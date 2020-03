Stiri pe aceeasi tema

- Cu cele 475 de persoane care au murit miercuri in Italia din cauza coronavirusului, numarul total al deceselor a ajuns la la 2.978, Nici macar in China nu au fost atația morți intr-o singura zi, scrie La Repubblica . Numarul cazurilor confirmate a crescut de asemenea la 35.713, fata de 31.506 marti,…

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Ziarul Unirea Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din cauza COVID-19 Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din ... Un nou bilanț negru pentru…

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- Autoritațile italiene au raportat, vineri, 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei, scrie La Repubblica.Potrivit raportului autoritaților de la Roma, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…