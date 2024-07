Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca mersul pe jos este o forma buna de mișcare. Daca iți place sa faci plimbari lungi pe plaja, mai ales la rasaritul sau la apusul soarelui, e bine sa știi ca ai inca un motiv pentru a iubi concediile la mare: mersul pe nisipul fin de pe plaja are numeroase beneficii pentru sanatatea ta, mai…

- Zilele acestea a avut loc Turneul de Grand Șlem de la Roland Garros, iar printre marii absenți s-a numarat și Simona Halep. Dar, pe tabolul masculin, copilul firav din imagine a devenit o forța a naturii și a scris istorie pe Planeta zilele trecute. Recent au aparut imagini rare cu celebrul tenismen…

- Ion Stefanita, Expert in managementul patrimoniului cultural și fondatorul Muzeului Satului de la Molovata Noua, a publicat mai multe imagini video parca rupte din poveste. Nu in zadar se spune ca veșnicia s-a nascut la sat, imaginile publicate de Ion Ștefanița vin inca o data sa confirme acest lucru.…

- Imagini incredibile au fost surprinse pe plaja din Eforie, acolo unde o ploaie cu grindina, care a durat doar cateva minute, a transformat litoralul intr-un peisaj de iarna. Bucațile de gheața au acoperit plaja din Eforie, creand impresia ca a nins. In toiul verii, in municipiul Constanța, la Lumina…

- O furtuna cu grindina s-a abatut asupra stațiunii Eforie de la malul marii. Plaja a fost acoperita de un covor de gheața in cateva minute. Imagini filmate la Eforie joi dupa-amiaza arata cum dupa mai multe zile cu temperaturi ridicate, vremea se dezlanțuie, relateaza Ziua de Constanța. Astazi, in județul…

- Un taur a provocat haos pe o plaja din Mexic. A intrat printre șezlongurile ocupate de oameni și a atacat o femeie. O femeie a fost atacata de un taur salbatic pe o plaja din Los Cabos, Mexic, dupa ce a incercat in repetate randuri sa-l opreasca in timp ce scotocea printre lucrurile ei. In […] The post…

- Madonna, concert istoric pe plaja Copacabana. Imagini de colecție Madonna a dat startul turneului mondial Celebration Tour pe 14 octombrie 2023, cu un super concert susținut pe O2 Arena din Londra. A urmat o perioada plina de concerte, atat in Europa, cat și in Statele Unite și Canada. Turneul s-a incheiat…

- Imagini virale cu doi agenti care se chinuie sa scoata o masina a Politiei Locale Constanta care a ramas blocata intr-o balta formata in nisip, pe o plaja, au fost distribuite in mediul online, relateaza News.ro.In incercarea de a scoate mașina blocata in nisip, un polițist umbla desculț, in timp ce…