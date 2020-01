Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta lui Vladuț de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani este una simpla și tare gustoasa, cu ingrediente puține și la indemana tuturor: Tartar din ton roșu cu avocado, sfecla roșie și rodie.

- Gogoșile sunt deserturile preferate ale tuturor, pentru ca sunt delicioase și se prepara rapid și ușor. Rețeta de gogoși cu mere și scorțișoara este mai speciala, datorita merelor din aluat, ușor acrișoare și acide, dar și aromei de scorțișoara

- CIORBA DE PERISOARE reteta de Craciun. Va oferim o reteta delicioasa de ciorba de perisoare, cu smantana, perfecta pentru masa de Craciun. Pentru ca gustul ciorbei de perisoare sa fie ca cel din restaurantele cu specific romanesc, va sfatuim sa adaugati la fiert cateva costite de porc

- Cu putina creativitate, desertul de post se poate transforma intr-o mica opera de arta, care incanta ochiul si papilele gustative. Reteta nu este consumatoare nici de timp, si nici de energie. Se prepara repede si este delicioasa.

- Cauti sa prepari o reteta de post delicioasa, care sa-ti serveasca drept desert dupa mele copioase servite in familie? Aceasta rulada cu mere si nuca, facuta cu foi de placinta este un adevarat rasfat culinar in zilele in care postesti, pentru ca prepararea sa in varianta de post este posibila daca…

- Frecvent gatita in fiecare bucatarie, ciorba de varza este nu doar usor de facut, ci si extrem de gustoasa. Varianta ardeleaneasca are, insa, un plus de savoare, asa ca trebuie incercata.

- Cea mai buna salata orientala, rețeta. Secretul gustului delicios. Salata orientala este fara doar și poate unul dintre felurile de mancare cel mai des consumate, cand timpul nu-ți permite sa gatești, dar mai ales in perioada postului.

- Sub privirile atente ale unui reprezentant al Institutului pentru Recorduri din Germania (RID), bucatarul profesionist Andre Domke a preparat indragita ciorba, folosind 100 de kilograme de cod baltic, alaturi de care a pus la fiert ardei iuti, rosii, castraveti, ceapa, pasta de rosii si condimente.…