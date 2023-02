de Octavian Badescu Reprezinta o certitudine faptul ca viitorul este, structural, nesigur. Nu putem controla cutremurele, nu putem controla atacul de cord, nu putem controla nici macar propriul comportament, care este influentat inclusiv de circumstante, nu numai de natura. Prin urmare, asa cum viitorul este nesigur, “pensia sigura” nu exista, nu poate exista, oricat ne-am stradui. Nici investitia in actiunile unor companii cu o evolutie incerta, nici achizitia de imobile si nici pastrarea formei actuale a banilor in banci sau in casa nu confera vreun grad suficient de certitudine. Pensia reprezinta…