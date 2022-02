Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana anunta ca pune la dispozitie spatiile de cazare din circuitul intern dedicate angajatilor, pentru gazduirea populatiei tarii vecine, refugiate in Romania. Este vorba de 203 locuri, situate in 23 de unitați de cazare din 18

- „Am cerut imbunatațirea coerenta și unitara a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic”, a transmis șeful statului dupa Summitul extraordinar București B9 organizat vineri, 25 februarie, la Varșovia, la care Klaus Iohannis a participat prin videoconferința.„Importanta intalnire București9,…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza umanitara fara precedent in Europa, mii de ucrainieni sau romani care traiesc in țara vecina, parasindu-și casele in incercarea de a-și salva viața, trecand granița in Romania. In fața acestui val de refugiați, format cu preponderența din femei și copii, Asociația…

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Ion Sterian, directorul general al Transgaz. „Nu sunt probleme cu importurile prin Ucraina.…

- Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al deputatilor PSD si membru in Comisia pentru controlul activitatii SRI reactioneaza vehement la declansarea invaziei Ucrainei de catre Federatia Rusa. Inca de acum cateva zile, chiar in preambulul vizitei directorului SRI la Comisie, Silviu Macovei a condamnat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca Romania cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO, privind consultarea intre Aliati pe tema invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa. “In urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, am instruit Misiunea Romaniei la NATO sa ceara impreuna…

- Fostul premier Petre Roman vorbește intr-un interviu acordat Ziarului Puterea despre efectele pe care criza din Ucraina le poate avea asupra Romaniei. La acest moment, conflictul dintre Rusia și Ucraina este pe cale sa se stinga, iar președintele rus Vladimir Putin a atins credibilitatea de care avea…

- Vladimir Putin nu va ataca o țara membra NATO, dar Ucraina ar putea fi supusa unui atac fara precedent, considera politologul Cristian Pirvulescu. Rusia va declanșa fara indoiala atacul asupra Ucrainei, necunoscuta este cat de mult va patrunde in teritoriul acestei țari. Este posibil ca incursiunea…