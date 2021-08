Stiri pe aceeasi tema

- ​Activista transgender Caitlyn Jenner, candidata la alegerile pentru postul de guvernator al statului California, a zburat saptamâna trecuta în Australia, declanșând un val de indignare dupa ce zeci de mii de cetațeni australieni au ramas blocați în afara țarii din cauza noilor…

- Patru din cele opt orașe-capitala ale statelor australiene sunt din nou in lockdown din cauza COVID-19 in timp ce autoritațile depun eforturi de a ține sub control noi focare ale variantei Delta a coronavirusului, relateaza CNN . Perth, capitala statului Australia de Vest, a intrat intr-o carantina…

- Strazile din Sydney erau aproape goale sambata dimineata inaintea unui nou lockdown strict de doua saptamani, decretat pentru a limita raspandirea variantei Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasa in raport cu tulpinile precedente, in cel mai mare oras al Australiei, informeaza AFP, potrivit…

- Premierii Marii Britanii și Australiei s-au pus de acord in ce privește un acord comercial intre cele doua țari, relateaza Reuters. Anunțul vine in contextul in care Marea Britanie se straduiește sa stabileasca relații sale comerciale post-Brexit.

- Un surfer a murit dupa ce a fost atacat de un rechin in largul coastei de est a Australiei. Barbatul de 50 de ani practica sportul acvatic la 220 de kilometri nord de Sydney, intr-o zona considerata a fi sigura pentru turiști. Oamenii care se aflau pe plaja au tras victima la mal și i-au acordat primul…

- China a suspendat pe termen nedefinit dialogul economic cu Australia, ca raspuns la decizia guvernului de la Canberra de a anula acorduri din cadrul inițiativei chineze „Belt and Road” sau „Noul Drum al...

- Autoritatile locale din Sydney, estul Australiei, s-au mobilizat joi pentru a incerca sa inteleaga cat mai repede originea primelor cazuri locale de contaminare cu noul coronavirus aparute in oras de la inceputul lunii aprilie, solicitand in principal populatiei sa poate din nou masca sanitara, informeaza…