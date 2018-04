Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numarul pachetelor de servicii vandute pentru vacanta de 1 Mai, topul vacantelor exotice este condus, insa, de Thailanda, Republica Dominicana, Maldive si Mexic. "Daca in urma cu cativa ani, turistii romani preferau destinatiile exotice doar in sezonul de varf, si anume in intervalul noiembrie…

- Un cuplu de romani a platit 42.500 de euro pentru un sejur de sapte nopti in Dubai de 1 Mai, urmand sa se cazeze la un hotel de cinci stele, intr-un apartament situat sub apa, acesta fiind cel mai scump pachet vandut de Ziua Muncii de cea mai mare retea de agentii de turism din Romania.

- Din datele agentiei, care trimite anual in vacante peste 300.000 turisti romani, cele mai cautate destinatii externe de 1 Mai sunt Bulgaria, Grecia, Turcia si Spania. In ceea ce priveste pachetele exotice, cei mai multi romani au preferat in aceasta perioada Thailanda, Republica Dominicana, Maldive…

- Numarul biletelor de avion cu destinatia Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. S-au inregistrat cresteri si in ceea ce priveste numarul biletelor de avion din Romania catre destinatii externe, insa procentul este de doar 3%.

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- La 36 de ani, Ștefania Nistoreanu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tineri artiști din Romania. Anul trecut, știrea ca se numara printre foarte puținii pictori din lume care au vandut un tablou in moneda virtuala Bitcoin a depașit granițele Romaniei, ajungand in publicații internaționale.…