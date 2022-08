Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost semnat cel mai mare contract din ultimii 30 de ani, pentru o autostrada din Romania, in valoare de 5,32 de miliarde de lei. Contractul prevede proiectarea și execuția lotului trei al autostrazii Sibiu-Pitești, care va traversa efectiv Carpații, intre localitațile Cornetu și Tigveni. „Din…

- Primaria Botosani a decis sa investeasca masiv in reabilitarea carierelor de la periferie. Localnicii s-au revoltat ca platesc taxe de oras pentru conditii mai proaste ca in mediul rural. In resedinta celui mai nordic judet din Romania, sistematizarea comunista a lasat zonele marginase ale orasului…

- Cea mai scumpa autostrada din Romania. CNAIR a semnat contractul de 5,3 miliarde lei pentru lotul 3, ce traverseaza Carpații CNAIR a semnat, luni, contractul pentru proiectarea și execuția Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrazii Sibiu – Pitești, cu Asocierea WEBUILD SPA – TRANCRAD SRL. Valoarea…

- ​Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii a semnat luni contractul pentru construcția secțiunii 3 a autostrazii Sibiu-Pitești, in valoare de 5,3 miliarde de lei fara TVA. Este contractul cu cea mai mare valoare lansat in ultimii 30 de ani in Romania, spune ministrul Transporturilor Sorin…

- Cel mai mare contract pentru o autostrada din Romania, ce prevede proiectarea si executia lotului 3 al autostrazii A1 Sibiu-Pitesti, va fi semnat astazi. Are o valoare de 5,3 miliarde de lei si termen de un an pentru proiectare si 45 de luni pentru executie. Pe lotul 3, cu o lungime de 37 de kilometri,…

- Buzoienii platesc a doua cea mai scumpa apa din țara, potrivit apavital.ro, site-ul care monitorizeaza tarifele practicate de companiile de apa din Romania. Pana acum cateva luni, Buzaul era pe primul loc la prețul apei și al canalizarii, insa a fost detronat recent de județul Cluj. In contextul creșterii…

- Potrivit MIPE, cheltuielile urmeaza sa fie decontate din Programul Operational Capital Uman. ”In acest scop, se propune crearea unei noi axe prioritare in cadrul POCU, cu o alocare de 100 milioane euro. Suma va proveni din relocarea a 50 milioane euro de la Axa prioritara 2 – ”Imbunatatirea situatiei…

- Proiectul de ordonanta privind tichetele sociale este in circuitul de avizare, iar ajutorul pentru cumpararea de alimente ar urma sa fie acordat de la inceputul lunii viitoare. Aproape trei milioane de romani cu venituri mici ar urma sa fie beneficiarii acestui program. 4 lei pe zi este ajutorul propus…