- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles. S-a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc, informeaza AFP.

- Arme de foc care i-au apartinut lui Al Capone, unul dintre cei mai cunoscuti gangsteri din lume, vor fi scoase in curand la licitatie in California de descendentii sai, informeaza AFP. Arma preferata a lui Al Capone - un pistol Colt 45 - face parte dintre cele 174 de loturi propuse spre vanzare,…

- O moneda anglo-saxona de aur extrem de rara descoperita pe un camp din Wiltshire, Marea Britanie, ar putea fi vanduta cu 200.000 de lire la o licitatie, potrivit expertilor, relateaza The Independent luni. Cu o greutate sub 5 grame, aceasta moneda de aur de 30 de penny a fost batuta in timpul…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul de pantofi…

- Artistul italian Salvatore Garau a vandut la licitatie o opera de arta inexistenta. Aceasta „sculptura” intitulata „Io sono” a fost vanduta pe 18 mai, in cadrul unei sesiuni organizate de casa milaneza Art-Rite, specializata in arta contemporana, anunta Le Figaro. Potrivit El National, estimarea a fost…

