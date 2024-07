Cea mai scumpă apă plată îmbuteliată din Europa se comercializează în România! Romanii platesc mai mult decat in Grecia, Spania sau Italia pentru apa plata imbuteliata. De exemplu, o sticla cu apa de 0,5 litiri intr-un magazin de cartier din sectorul trei al Capitalei costa 3,50 lei. Apa, foarte scumpa in benzinarile si la gara La benzinarie o apa costa 5, 50 lei. Așadar, daca intr-un magazin […] The post Cea mai scumpa apa plata imbuteliata din Europa se comercializeaza in Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

