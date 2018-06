De cand este mama și prezentatoare, Bianca Dragușanu parca nu-și mai gasește atat de mult timp pentru a pleca in vacanțe luxoase. Astfel ca prefera sa se relaxeze pe meleagurile autohtone. Recent, vedeta s-a fotografiat in costum de baie, in timp ce se afla la piscina. Mandra de rezultat, Bianca Dragușanu a urcat imagine pe […] The post Cea mai recenta fotografie cu Bianca Dragușanu in costum de baie. Imaginea este demențiala appeared first on Cancan.ro .