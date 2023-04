Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința australieni spun ca au descoperit un mucegai care poate descompune plasticul in 140 de zile, ceea ce da speranța pentru criza reciclarii.Oamenii de știința de la Universitatea din Sydney au descoperit ca pot folosi doua tipuri de mucegai care se gasesc in mod obișnuit in plante…

- Viruși vechi de un milion de ani ajuta la combaterea cancerului, spun oamenii de știința. Un studiu arata ca „ramașițele latente” ale acestor viruși vechi sunt „trezite” atunci cand celulele canceroase scapa de sub control.Ramașițele unor viruși stravechi - care au stat milioane de ani ascunși in…

- Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand lumina soarelui timp de peste un an in mai multe parți ale lumii. Ca rezultat al acestui fenomen, 536 a fost unul dintre cei mai reci din mii de ani. Iata ce spun…

- Telescopul spațial James Webb a observat o priveliște rara și tumultuoasa la 15.000 de ani-lumina distanța de Pamant. Observatorul spațial a capturat o imagine sclipitoare a unei stele Wolf-Rayet numita WR 124 din constelația Sagittarius. Stelele Wolf-Rayet sunt unele dintre cele mai luminoase și masive…

- Un studiu recent a descoperit o legatura neașteptata intre microbiomul pielii noastre și modul in care aceasta imbatranește, implicit ridurile care apar.Pana acum, apariția ridurilor a fost atribuita mai multor factori, de la genetica la expunerea la soare. Acum, oamenii de știința au descoperit…

- Antioxidantii din hibiscus detin proprietati anti-obezitate susține un nou studiu in domeniu. Descoperirea ar putea conduce la gasirea unor alternative alimentare la medicamentele actuale prescrise pentru tinerea sub control a greutatii corporale.

- Oamenii de stiinta spera sa raspandeasca sateliti prin spatiu pentru a putea comunica mai usor cu alte lumi. Un studiu finantat de Nasa ar permite Pamantului un contact mult mai bun cu Marte. Conceptul este inspirat de "Pony Express", care folosea mesaje transmise de calareti pe cai pentru a traversa…

- Oamenii de știința au reușit pentru prima data sa modifice traseul fulgerelor folosind raze laser, o inovație care ar putea fi utilizata in viitor in jurul aeroporturilor, rampelor de lansare pentru rachete sau al cladirilor inalte, in locul paratrasnetelor clasice.