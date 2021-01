Cea mai RECE noapte din România. Locul unde temperaturile vor depăși -23 de grade Frig de crapa pietrele, luni dimineața, in mai multe zone din țara. Temperaturile au scazut pana la minus 23 grade Celsius, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune pentru zilele ce vin. Noaptea care urmeaza este posibil sa fie cea mai friguroasa din acest an, scrie Antena 3. ”Am avut parte de noți geroase in cea mai mare parte din țara, dar cea mai scazuta temperatura s-a inregistrat noaptea trecuta, respectiv -23 de grade, la Miercurea Ciuc. In aceasta dimineața, -18 grade tot in zonele depresionare, la Campeni, iar in zona Capitalei temperatura este comparabila cu cea de ieri dimineața.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

