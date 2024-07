Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva ore pana la Romania - Olanda. Sa nu uitam ca in fotbal, la fel ca in viața, e mai ales despre a pierde, nu despre a caștiga. Brazilia a fost de 5 ori campioana mondiala. Record absolut. O perspectiva bizara, dar reala, ne spune și ca Selecao a ratat trofeul in alte 17 randuri. Messi…

- Nationala feminina de handbal U20 a Romaniei a invins vineri, la Skopje, reprezentativa Muntenegru, cu scorul de 42-28 (20-12), in meciul de clasament final, locurile 11-12, la Campionatul Mondial din Macedonia de Nord. Astfel, in urma acestui rezultat, fetele noastre au incheiat pe poziția a 11-a un…

- Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, susține, dupa vizite efectuate in China și in Rusia, ca exista riscul izbucnirii celui de-al treilea razboi mondial și confirma interesul țarii sale de a se apropia de grupul de state din formatul BRICS+.Intr-un interviu acordat luni seara pentru postul…

- Vicepreședintele Braziliei, Geraldo Alckmin, a declarat intr-un interviu acordat recent pentru China Media Group (CMG) ca, in ultimii 50 de ani, Brazilia și China au aparat in comun multilateralismul și ambelele economii au fost complementare. Cele doua state au pus bazele unui parteneriat strategic…

- Federația Internaționala de Tenis de Masa a publicat, luni, 4 iunie, clasamentul mondial pe echipe. La feminin, formația Romaniei, al carei lider este mureșeanca Szocs Bernadette, ocupa cea de-a 4-a poziție, dupa China, Japonia și Coreea de Sud. In Top 10 mai intra, in ordine, Germania, Hong Kong, Taiwanul,…

- Prețul de referința pentru sucul de portocale concentrat inghețat, tranzacționat la Intercontinental Exchange din New York, a ajuns miercuri la 4,77 USD per livra. Prețul este aproape dublu fața de cel inregistrat in urma cu un an.

- Cafeaua este o bautura indragita in intrega lume și chiar mai mult de atat. O ceașca de cafea face parte din rutina zilnica a multor oameni, ea reprezinta și un prilej de ragaz sau relaxare, precum și o modalitate de socializare. In plus, cafeaua conține sute de compuși bioactivi. De fapt, este cea…

- Peisaje apocaliptice in sudul Braziliei. Sute de localitați se confrunta cu inundații fara precedent in ultimii zeci de ani. Catastrofa a provocat moartea a cel puțin 78 de oameni. Trei mii de militari, pompieri și salvatori au fost mobilizați in sprijinul sinistraților, dar operațiunile sunt extrem…