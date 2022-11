Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul cambodgian Hun Sen, un pasionat al ceasurilor de lux, a oferit ceasuri de lux in ediție limitata, fabricate local, ca suveniruri pentru liderii mondiali care participa la un summit international pe care il gazduieste in aceasta saptamana.

- A inceput distribuirea tranșei a V‑a de pachete alimentare oferite de MIPE prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), care vor ajunge la aproximativ 1,18 milioane de beneficiari. Cu aceasta ocazie, ministrul Marcel Boloș a vizitat miercuri depozitul de alimente de la Urlați…

- In vreme ce majoritatea dintre noi locuim cu parintii sau inchiriem ceva pana ne construim o casa, altii isi permit sa cumpere o cabana de schi de lux. Desi este locul unde vor sta temporar, isi permit sa investeasca pana la 14 milioane de dolari pentru a avea unde sa stea. Si, repet, totul e […] The…

- Primaria Bistrița s-a apucat de facut parcari, pentru a compensa locurile ce vor disparea odata cu finalizarea mai multor proiecte. Cam cat ne costa un loc de parcare? Cam cat o mașina buna: 10-12.000 de euro. Pe strada Vasile Lupu din municipiul Bistrița exista in acest moment 45 de locuri de parcare…

- BMW și Kith au colaborat pentru prima oara in 2020 atunci cand au lansat ediția speciala M4 Competition x Kith. Acum, cele doua companii iși unesc forțele din nou, de aceasta data pentru o ediție limitata a modelului cu zero emisii i4 M50. Vor fi produse doar 7 exemplare, iar unul va fi vandut la licitație.…

- Elon Musk a prezentat vineri, 30 septembrie, un prototip al robotului sau umanoid Optimus. Șeful Tesla a afirmat ca va putea fabrica milioane de exemplare si ca le va vinde cu mai putin de 20.000 de dolari, sub o treime din pretul unui automobil electic model Y, transmite Reuters, preluata de News.ro…

- Chrysler 300C a revenit in luma reflectoarelor in urma cu 17 ani. Acum, constructorul american de automobile se pregatește sa ii spuna adio, dar nu inainte de a lansa o ediție speciala, produsa intr-un numar limitat de exemplare. Asamblata pe parcursul unui singur an (2023), aceasta va fi replicata…

- Grupul Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) anunța rezultate financiare pozitive pentru al doilea trimestru și primul semestru din 2022. Veniturile din vanzari au crescut in T2 cu 23,7%, la 74,7 milioane de euro, in timp ce profitul operațional a urcat cu 20,1%, la 11,2 milioane de euro.…