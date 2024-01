Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai avut timp sa pregatești nimic și, totuși, vrei sa-i surprinzi pe cei dragi, Anca Țurcașiu vine in ajutor. Vedeta, in varsta de 53 de ani, a dezvaluit o rețeta care se prepara in doar 15 minute.

- Fostul premier și actualul senator Florin Cițu a ajuns dimineața la sediul central al DNA din București, acolo unde a fost chemat in dosarul achiziției de vaccinuri anticoronavirus. Chiar daca la intrarea in sediul direcției, Cițu a fost extrem de rezervat in declarații, la ieșire, el a susținut ca…

- Gogoși de post ingrediente:500 g faina200-250 ml apa calduța50 ml ulei de floarea-soarelui7 g drojdie uscata3 linguri cu zahar tosesența de vaniliecoaja de lamaiezahar pudra vanilatsareGogoși de post mod de preparare:Amesteca faina cernuta proaspat cu jumatate de lingurița cu sare, zaharul tos și drojdia…

- Ne aflam in postul Craciunului, cand ne abținem de la produsele pe baza de carne, lapte și oua. Pentru ca este un post lung, trebuie sa ne gandim mereu la tot felul de preparate care sa se potriveasca acestei perioade. Va punem la dispoziție o rețeta interesanta și rapida de icre de fasole, care este…

- Electrocasnicele din bucatarie sunt unele dintre cele mai indispensabile aparate electrice dintr-o locuinta, fiind esentiale pentru a va ajuta sa gatiti mai rapid si confortabil aproape orice preparat culinar doriti. Avand in vedere acest lucru, multe persoane opteaza pentru un cuptor cu microunde ,…

- Garniturile sunt esentiale pentru o masa completa si gustoasa. Vestea buna este ca exista zeci, sute de retete de garnituri usor de preparat, pentru toate gusturile si preferintele alimentare. Poti folosi cartofi, branzeturi, cereale si legume de toate felurile pentru a pregati super garnituri. Iata…

- Ciorba de pește este o adevarata delicatesa iubita de toata lumea. Majoritatea restaurantelor mari au in meniu acest preparat. Afla in randurile urmatoare ce trebuie sa pui in ciorba de pește ca sa iasa ca la restaurant. Rețeta ciorba de pește. Ingredientul secret folosit de marii chefi Cea mai buna…

- Foarte mula lume este in cautarea de rețete care sa se faca repede și intr-un timp cat mai scurt. O astfel de rețeta a ajuns virala in mediul online. Aceasta a fost dezvaluita de bucatarul Martin Berasategui, unul dintre bucatarii cu cele mai multe stele Michelin. Iata ce trebuie sa faceți! Rețeta…