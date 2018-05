Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc se confrunta cu cea mai grava criza de forța de munca de dupa Revoluție. 99% dintre hoteluril și restaurante au un deficit de angajati de peste 50% cu putin inainte ca sezonul estival sa inceapa, susține Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din

- Romanii care isi cauta un loc de munca sau vor sa isi schimbe jobul curent, si sunt dispusi sa se mute in strainatate, au de ales dintr-o oferta de 2.000 de anunturi de locuri de munca in Europa. Cele mai multe oferte sunt in Ungaria, Polonia si Germania.

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici rate ale ocuparii forței de munca, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, in anul 2017 lucra 68,8% din populația cu varste de 20-64 de ani din Romania. Astfel, țara noastra ocupa locul…

- Salariile cresc in toate fostele state comuniste din Europa de Est, tensionand pana la limite modelele economice de aici, bazate de costuri mici ale fortei de munca. Companiile care nu au angajamente fata de aceste state si produc in regiune doar pentru ca este mai ieftin decat in alte parti si mai…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.275 locuri de munca vacante. In Germania sunt 886 locuri de munca libere, astfel: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 52 electrician, 50 instalator, 50 lacatus, 50 sudor, 31 sofer de camion, 10…

- Locurile de munca care vor fi desfiintate vor fi echivalente cu circa 7- din forta de munca a E.ON dupa fnalizarea acordului cu RWE, care, potrivit companiei, va creste de la 40.000 in prezent la peste 70.000. Acordul va permite economii anuale de 600-800 de milioane de euro pana in 2022, potrivit E.ON.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…