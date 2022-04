In calendarul creștin ortodox, astazi, 24 aprilie, este Sarbatoarea Sfintelor Pasti, care reprezinta cea mai importanta sarbatoare din an, avand o incarcatura emotionala puternica, astfel ca este ziua in care credincioșii pot sa rosteasca cea mai miraculoasa rugaciune, care te ajuta la iertarea pacatelor și te scapa de ghinion și necazuri!